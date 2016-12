Augusto Ittner: CT do Metrô tem alojamento concluído

Estrutura 31/12/2016 | 07h05

Parece um leito de hotel, não é? Foi o que pensei quando recebi a foto do amigo Lucas Zanotto, mas na verdade é um dos quartos do Centro de Treinamentos Romeu Georg, do Metropolitano. Com os aparelhos de ar-condicionado e armários instalados, de modo geral, a área de alojamento dos atletas solteiros está pronta. Falta terminar a sala de jogos e um ou outro acabamento. Ficou bacana. Com a hospedagem para os atletas e o refeitório no CT, a diretoria espera economizar até R$ 500 mil durante o ano de 2017.