Augusto Ittner: Luz no fim do túnel para o futsal de Blumenau

Articulação 31/12/2016 | 08h04

Resta uma esperança para o futsal de Blumenau. Após a desistência por parte da AD Hering de manter a equipe adulta por falta de recursos, algumas movimentações nos bastidores (envolvendo até mesmo o poder público) trazem um alento para os amantes da bola pesada. Conversei com um dos responsáveis por essa articulação, e ele confirmou que, mesmo não tendo nada concreto por enquanto, é possível projetar um 2017 de renovação à modalidade. Uma parceria com o Vasto Verde e o acerto com “patrocinadores” – no plural, segundo a fonte – trazem novamente essa esperança.

– O futsal de Blumenau não vai morrer – destaca.