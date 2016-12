Augusto Ittner: Metrô tem acerto com lateral-direito Maranhão, ex-Santos

Estadual 28/12/2016 | 18h20





Aos 31 anos, o lateral-direito Maranhão, com passagens pelo Santos em 2010, 2011 e 2012, está próximo de ser anunciado como reforço para o Metropolitano no Campeonato Catarinense.



O atleta estava no Itumbiara-GO e nos últimos três anos também atuou pelo CRB-AL, Boa Esporte-MG e Náutico. A passagem mais marcante do lateral ocorreu no Guarani de Campinas, onde jogou 97 partidas e fez quatro gols.



O acerto não é confirmado pela diretoria — que, repito, mantém o nome dos reforços trancado em um cofre a sete chaves —, mas o atleta deve desembarcar em Blumenau em 3 de janeiro, um dia depois da apresentação do elenco e início da preparação para o Estadual 2017.



Além de Maranhão, o Verdão também já está acertado com o meio-campo Thiago Cristian (que jogou no Metrô em 2013), com o zagueiro Júnior Fell e com o Fluminense, para o empréstimo do lateral-direito Breno, de 19 anos. Outro que desembarca no dia 3 é o atacante Mariano Trípodi, que se desligou do Ferro Carril, da Argentina, no início deste mês.