Augusto Ittner: Metropolitano confirma jogadores remanescentes na disputa do Estadual

Futebol 24/12/2016 | 13h39

Embora guarde os nomes dos atletas contratados dentro de um cofre inviolável, o presidente do Metropolitano, Pedro Nascimento, revelou à coluna o acerto com alguns jogadores remanescentes para o Estadual. Atletas revelados pelas categorias de base e que tiveram chances durante a Série D deste ano vão incorporar também o elenco profissional do Verdão, como é o caso do zagueiro Maurício, o lateral Rudolfo, o meio-campo Beto e o goleiro Igor Koehler.

O volante Élber e o lateral-esquerdo Juninho também continuam no grupo que terá 28 jogadores, conforme Nascimento. O presidente garantiu que praticamente todos os jogadores que irão compor o elenco já estão acertados, faltando apenas a contratação de um zagueiro. No total, o time será reforçado com 22 atletas, inclusive alguns que já tiveram passagens por Blumenau.

El León

Falar a palavra "Trípodi" no CT Romeu Georg tem como consequência a dispersão dos olhares. Todos desconversam quando o assunto é o argentino que tem duas passagens pelo Metropolitano e estava no Ferro Carril, disputando a segunda divisão do futebol no seu país natal. Estava. Isso porque no último dia 13 — justamente em meio aos burburinhos de que estava novamente de malas prontas para Blumenau — o jogador deixou o clube de Buenos Aires onde não disputou uma partida sequer. Na quinta-feira, o empresário do atacante esteve na sede do Metrô para "conferir como estavam as obras no CT".