Augusto Ittner: Obra no CT do Metrô chega à fase final

Campeonato Catarinense 24/12/2016 | 16h01





Dezenas de trabalhadores, entre eles pintores, eletricistas e montadores de móveis, trabalham para deixar tudo pronto no Centro de Treinamentos Romeu Georg, do Metropolitano, até o dia 30. A diretoria tem alguns desafios até o fim do ano, como a instalação de aparelhos de ar-condicionado e colocação de camas e outros móveis em cada um dos alojamentos que receberá os jogadores.



Como os atletas começam a chegar a partir do início de janeiro, há a necessidade de deixar tudo pronto, já que o local será a moradia dos solteirões durante o Campeonato Catarinense.



Embora alguns acabamentos ainda estejam pendentes, o CT do Metrô começa a ficar cada vez mais usual tanto para a diretoria, quanto para comissão técnica e jogadores. A ideia quando terminados os dormitórios é levar os trabalhos para a quarta (e recém-construída) laje, ampliando a área útil, podendo comportar espaços específicos para o trabalho de diretores e pessoas que sejam responsáveis por áreas específicas — desde comunicação e departamento de futebol até setores administrativos, por exemplo.