Augusto Ittner: Velhos conhecidos voltarão a vestir a camisa do Metropolitano em 2017

Trípodi, Sabiá, Elton, Thiago Cristian. Velhos conhecidos do torcedor não faltam no elenco do Metropolitano para o Campeonato Catarinense do ano que vem. Com poucos recursos e com o objetivo de minimizar os erros, diretoria e comissão técnica do Verdão de Blumenau optaram por buscar atletas que já passaram pelo clube.



Dos jogadores contratados, o destaque fica para o goleiro Vilar, 31 anos (ex-São Paulo-RS), o lateral-direito Maranhão, 31 anos (ex-Santos), o volante Max Carrasco, 32 anos (ex-ASA-AL) e o atacante Jean Moser, 23 anos (ex-Tochigi-Jap).



É um grupo jovem, formado com alguns pilares de jogadores experientes, e que pretende “comer pelas beiradas”, conforme Egídio Beckhauser, coordenador técnico e um dos responsáveis pelas contratações.



O ELENCO:



Goleiros

Igor, 20 anos (remanescente)

Laguna, 19 anos (base)

Régis, 27 anos (ex-Orebro Syrianska-Suécia)

Vilar, 31 anos (ex-São Paulo-RS)

Zé Carlos, 18 anos (remanescente)



Laterais

Breno, 20 anos (ex-Fluminense-RJ)

Juninho, 21 anos (remanescente)

Maranhão, 31 anos (ex-Itumbiara-GO)

Rodolfo, 19 anos (base)



Zagueiros

Elton, 33 anos (ex-Barra-SC)

Junior Fell, 24 anos (ex-Atlético-PR)

Mauricio, 20 anos (remanescente)

Willian, 23 anos (ex-Coritiba-PR)

Alisson, 26 anos (ex-Tocantinópolis-TO)



Volantes

Carrasco, 32 anos (ex-ASA-AL)

Elber, 24 anos (remanescente)

Valkenedy, 23 anos (ex-Comercial de Viçosa-AL)



Meias

Beto, 21 anos (remanescente)

Maiquinho, 19 anos (remanescente)

Paulo Victor, 20 anos (ex-São Caetano-SP)

Thiago Cristian, 29 anos (ex-Comercial-SP)

Willian Duarte, 21 anos (remanescente)



Atacantes

Charles, 23 anos (ex-Mauense-SP)

Heder, 20 anos (remanescente)

Jean Moser, 23 anos (ex-Tochigi-Japão)

Sabiá, 34 anos (ex-Juventus-SC)

Tripodi, 29 anos (ex-Ferro Carril-Argentina)