Augusto Ittner: Zagueiro Elton acerta o retorno ao Metropolitano para o Estadual

Catarinense 2017 27/12/2016 | 21h10





Terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Metropolitano, o zagueiro Elton voltará a colocar o uniforme do Verdão no Campeonato Catarinense de 2017 — será a sétima temporada consecutiva que o defensor representará o clube blumenauense.



O acerto foi feito no início deste mês e, mesmo já apalavrado com o Glória de Vacaria — onde está Abel Ribeiro, ex-técnico do Metrô — Elton optou por retornar ao clube onde jogou 115 partidas em sua carreira.



Nesta terça-feira, conversei por telefone com o atleta, que confirmou o desembarque em Blumenau no próximo dia 2 para o início dos treinamentos. Ele se disse ansioso e comentou que a volta para o Metropolitano foi um pedido pessoal do técnico Cesar Paulista.