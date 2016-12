Vôlei de Rio do Sul confirma Pedro Casteli Filho como novo treinador

Superliga 27/12/2016 | 14h00

Cinco dias após o anúncio da dispensa de Fernando Bonatto, a equipe de Rio do Sul confirmou o novo treinador para a sequência da temporada: será o catarinense Pedro Casteli Filho, o Moska, 35 anos. A contratação foi oficializada na madrugada desta terça-feira pelo coordenador do clube, Nilo Burgonovo, e o técnico será responsável por comandar o time no segundo turno da Superliga.



O elenco se reapresenta no dia 2 de janeiro, após as festas de fim de ano. O primeiro jogo depois da volta da folga será contra o Sesi-SP, em casa, no ginásio Artenir Werner, no dia 6. Com apenas três vitórias em 11 jogos, as rio-sulenses ocupam hoje a 10ª — e antepenúltima — posição na tabela de classificação, à frente do adversário da próxima rodada e de Renata Valinhos/Country-SP, único time sem vitórias até agora na Superliga.