Augusto Ittner: A dois dias do início do Estadual, Metropolitano acerta com novo patrocinador

Catarinense 2017 27/01/2017 | 16h34





Depois de mais de seis meses de negociação, a diretoria do Metropolitano acertou nesta sexta-feira com mais um patrocinador para o Campeonato Catarinense: a Casas da Água, de São José, que volta a estampar a marca na camisa do clube 10 anos após a última vez em que investiu no clube blumenauense.



O contrato é válido até o fim do Estadual, porém pode ser prorrogado para a Série D do Brasileiro e Copa Santa Catarina. Os valores não foram confirmados e a marca da empresa ficará na parte frontal da camisa, próximo ao escudo. Com o novo parceiro, o Metrô terá nove patrocinadores na camisa durante os primeiros meses do ano.