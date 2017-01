Augusto Ittner: Almirante Barroso oficializa a contratação do atacante Schwenck

Catarinense 2017 09/01/2017 | 14h31





Ele está de volta a Itajaí, mas em vez de vestir o uniforme rubro-anil do Marcílio Dias, colocará a camisa verde e branca do Almirante Barroso. Com passagem também pelo Inter de Lages, Joinville, Criciúma e Figueirense, o atacante Schwenck retorna ao futebol catarinense após passar a temporada de 2016 no futebol carioca, onde foi campeão da Série B.



O atleta — aos 37 anos — se apresenta nesta segunda-feira, às 15h, no Estádio Camilo Mussi. A estreia do Barroso estava marcada para sábado (28), às 17h, contra o Joinville em Itajaí, mas hoje a Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou a partida para domingo (29), no mesmo horário.