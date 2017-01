Augusto Ittner: Blumenau perde para o Corinthians pela Liga de Basquete Feminino

Esporte 09/01/2017 | 22h56





Jogando em Americana (SP), pela terceira rodada da primeira fase da Liga de Basquete Feminino (LBF), as meninas de Blumenau foram derrotadas pelo Corinthians — atual vice-campeão — por 75 a 57.



O time blumenauense até chegou a ficar próximo do placar durante alguns momentos do primeiro e segundo quarto, porém cedeu à pressão das paulistas que abriram 18 pontos de diferença. Esse foi o segundo revés em três partidas da equipe na competição.



As comandadas de João Camargo Neto têm esta terça-feira de folga e voltam a jogar na quarta, às 20h, no Centro Cívico, contra as mesmas adversárias. A equipe segue dentro do G-4 da Liga, já que a partida entre Sampaio Corrêa-MA e Uninassau-PE foi adiada pelo fato da quadra não apresentar condições de jogo.