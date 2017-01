Augusto Ittner: Blumenau volta a entrar em quadra pela Liga de Basquete Feminino

Esporte 09/01/2017 | 08h02

As meninas devoltam a jogar hoje, depois de 21 dias, pela(LBF). E vem pedreira pela frente. O time do técnico JoãoNeto vai enfrentar o, atual vice-campeão brasileiro, em dois confrontos – o segundo ocorre na quarta-feira. Ambos os jogos serão no(SP), às 20h, e as blumenauenses, embaladas pelo triunfo sobre a Uninassau-SP na última rodada, buscam a segunda vitória na competição. Depois dessa viagem a, Blumenau fará quatro jogos seguidos em casa, nos dias 18, 20, 25 e 27 deste mês.