Augusto Ittner: Duas dúvidas para Cesar Paulista resolver antes da estreia

Cesar Paulista só terá mais dois treinos para resolver as duas dúvidas que tem na cabeça antes da estreia contra o Tubarão. Antes do trabalho desta quinta-feira – o primeiro em toda a pré-temporada no Estádio do Sesi — o treinador admitiu que ainda tem um ponto de interrogação em duas posições: zaga e meio-campo.

No sistema defensivo, dos cinco nomes, quatro estão definidos. O goleiro titular será Vilar, Juninho ocupará a lateral-esquerda, Maranhão a direita. Quem fará a dupla de zagueiros com Elton ainda é uma incógnita. Cesar iniciou o treino com Maurício, mas pode optar por Willian.

Outra dúvida é no meio-campo. Cesar ainda não definiu se jogará com três ou dois volantes. A forte marcação imposta no jogo-treino contra o Brusque colocou essa pulga atrás da orelha do professor. A outra opção é sacar Carrasco para colocar Mazinho ou Paulo Victor. Ambas foram testadas durante o treino.

O time que iniciou o treino foi formado por Vilar, Maranhão, Elton, Maurício e Juninho; Elber, Valkenedy, Mazinho (Paulo Victor) e Thiago Cristian; Charles e Sabiá. Nesta sexta-feira, a partir das 16h, Cesar volta a comandar um treino no gramado do Sesi, o penúltimo antes da estreia, domingo, às 17h.