Augusto Ittner: Gramado do Sesi ainda está longe do ideal para o Catarinense

Metropolitano 28/01/2017 | 09h01

Buracos no centro do gramado foram tapados com barro na quinta-feira.

Buracos no centro do gramado foram tapados com barro na quinta-feira. Foto: Augusto Ittner / Agência RBS

Já foi pior, mas o gramado doainda está muito aquém do satisfatório para um clube disputar o. Acompanhei na quinta-feira o treino do, e a quantidade de buracos e locais tapados com barro no campo chama muito a atenção.Não para quem olha da arquibancada ou de fora do gramado,. São pelo menos três os pontos mais complicados: na pequena área, centro do gramado (foto) e na lateral-direita próximo à torcida visitante. Conforme a administração do complexo esportivo, umfoi feito nas últimas semanas, porém as partes mais delicadas não puderam ser recuperadas.