Augusto Ittner: Metrô confirma valor dos ingressos para o Estadual

O preço é justo. Nem caro demais, o que afasta o torcedor, nem barato demais, o que pode comprometer caixa em caso de campanha mediana. A diretoria do Metropolitano confirmou o valor dos ingressos para os jogos do clube no Estádio do Sesi.



Para acompanhar as nove partidas que disputará em casa na primeira fase do Catarinense, o torcedor vai desembolsar R$ 30 para a arquibancada lateral e R$ 80 na cadeira central (confira abaixo). Neste ano não haverá geral.



O preço é menor do que nos dois últimos estaduais disputados em Blumenau, 2015 (R$ 40) e 2014 (R$ 35). O presidente Pedro Nascimento justifica que em tempos de crise, com as pessoas mais cautelosas com os gastos, não é possível cobrar valores exagerados.







Ao mesmo tempo em que tenta atrair o público, o clube incentiva o sócio-torcedor, e essa é a sacada — já que se associar ao Metrô ainda é mais barato do que pagar a entrada em todas as partidas.



Estudantes, maiores de 60 anos e menores de 18 anos pagarão R$ 15 nas laterais e R$ 40 nas centrais. O custo para crianças com menos de 12 anos é de R$ 10.