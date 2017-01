Augusto Ittner: Metrô perde para o Almirante Barroso o último jogo-treino antes da estreia no Estadual

Catarinense 2017 21/01/2017 | 21h23





O Metropolitano teve méritos, mostrou virtudes, mas a ausência de um verdadeiro camisa 9 foi determinante para a derrota neste sábado para o Almirante Barroso. As equipes se enfrentaram no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí, e melhor para os donos da casa que marcaram um único gol, com o meia Safira, aos 32 minutos do primeiro tempo.



A forte marcação do time blumenauense e o apoio ofensivo dos laterais foram pontos que chamaram a atenção. A falta, porém, de alguém que empurre a bola para as redes é visível, tanto é que a comissão técnica admite a procura por pelo menos dois atacantes.



O clube chegou a sondar dois jogadores conhecidos: Lulinha (revelado pelo Corinthians e hoje no Pohang Steelers da Coreia do Sul) e Magno Alves (aquele mesmo, o Magnata, com passagem marcante pelo Fluminense e que acertou o seu retorno ao Ceará), porém sem sucesso. Até terça-feira deve haver uma definição quanto a reforços.