Augusto Ittner: Metrô repatria Mazinho, que já treina com o grupo

Autor de dois gols com a camisa do Metropolitano em 2015, o meio-campo Mazinho está de volta ao clube para a disputa do Campeonato Catarinense. Na época comandado pelo técnico Pingo, o jogador disputou cinco das oito partidas do Verdão na Série D do Brasileiro.



Nesta segunda-feira o jogador já trabalhou com o grupo de jogadores em dois períodos, nos treinos que ocorreram na Associação da Altona. Em Santa Catarina Mazinho já passou Joinville, Figueirense, Juventus e Brusque. No ano passado ele estava no Novo Hamburgo-RS.