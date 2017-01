Augusto Ittner: Novas camisas do Metropolitano só chegarão ao mercado na próxima semana

Catarinense 2017 26/01/2017 | 14h28





A nova camisa do Metropolitano só deve chegar às lojas de Blumenau e região no fim da próxima semana. A informação é do gerente de marketing da Kanxa — nova fornecedora de material esportivo do clube — Rolf Grigull. A colocação da marca da empresa Red Horse, nova patrocinadora do Verdão, acabou a atrasando a chegada da camisa ao comércio.



O problema também ocorreu com o Brusque, que também recebe os materiais da empresa. A previsão é de que para ambos os clubes as camisas cheguem até o próximo dia 3, sexta-feira, justamente às vésperas do clássico do Vale do Itajaí no Campeonato Catarinense.