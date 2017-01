Augusto Ittner: "O Metropolitano para a estreia será oito ou 80"

Catarinense 2017 28/01/2017 | 12h01





Acompanhei os dois jogos-treinos, alguns trabalhos durante a pré-temporada e toda a movimentação do clube nos bastidores, e a frase "não sei" resume o que esperar do Metropolitano para a estreia no Campeonato Catarinense.



Pode parecer coisa de colunista que quer ficar em cima do muro, mas não é, e eu explico o porquê: com alterações na formação titular, elenco recém-formado e lesões, projetar como irá se comportar a equipe vai um pouco além da especulação. Isso aliado ao fato de que o Tubarão vem embalado por uma preparação sólida e constante — com direito a vitória sobre o Internacional e tudo — traz as interrogações.



Existem alguns fatos que foram notados durante a preparação, mas eles estão muito longe de serem suficiente para garantir alguma coisa. A forte marcação e organização defensiva do Metropolitano é uma delas – tanto é que Cesar Paulista deve repetir a formação com três volantes, Carrasco, Elber e Valkenedy, para a estreia. Com o intenso apoio dos laterais Maranhão e Juninho, a proteção dada pelos marcadores garante criação ofensiva, mas sem deixar espaços do meio para trás.



O problema é no ataque. Tanto contra o Brusque quanto contra o Almirante Barroso as oportunidades foram criadas, porém sem aquele homem de referência que empurrasse para o gol. Se por um lado Charles garante correria próximo à área e Sabiá tenta se tornar o substituto ideal do argentino Mariano Trípodi, machucado, por outro ainda sobra desconfiança. Uma boa atuação de ambos passa por um inspirado dia do meio-campo armador Thiago Cristian, que teve uma discreta participação durante os dois jogos-treinos.



Pegue esses fatores, junte a um grupo que se apresentou há 26 dias e teve pouco, pouquíssimo tempo de preparação, para entender essa dúvida que paira no ar. O confronto deste domingo no Sesi é aquele oito ou 80: ou o time encaixa dentro de campo e os comandados de Cesar Paulista surpreendem, ou pagamos o pato pela falta de dinheiro (problema que o Tubarão não tem) e pelo tardio início dos treinamentos. Domingo, às 17h, descobriremos.