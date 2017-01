Augusto Ittner: Os desafios do Metropolitano a oito dias da estreia

Catarinense 2017 21/01/2017 | 06h01





Faltam poucos dias para o início do Campeonato Catarinense e para o Metropolitano será um momento de definições fora e dentro de campo, com pelo menos dois pontos que precisam ser resolvidos. O primeiro deles é uma consequência da aproximação da estreia contra o Atlético Tubarão, que é a escolha dos titulares. Com o jogo-treino da última quarta-feira contra o Brusque (que terminou empatado em 0 a 0) e a partida que terá neste sábado contra o Almirante Barroso, o treinador já dará bons indicativos daquilo que colocará em campo no dia 29.



Cesar gostou da formação com Carrasco, Élber e Valkennedy, ou seja, com três volantes. Os elogios do técnico à forte marcação e à diminuição do poderio ofensivo adversário na partida diante dos brusquenses apontam isso. Resta saber para o jogo-treino contra o Barroso neste sábado, às 17h, se o comandante do Metrô repetirá os 11 que usou na quarta ou se praticará mudanças — já que o desempenho da garotada no segundo tempo também agradou a comissão técnica.



O outro ponto é quanto a reforços. Com a lesão confirmada do atacante Mariano Trípodi, que ficará três meses afastado dos gramados, a diretoria foi atrás de reforços. Na sexta-feira conversei com o coordenador técnico do clube, Egídio Beckhauser, que confirmou o mapeamento de alguns jogadores, mas disse ser algo delicado. A busca é por pelo menos mais dois atacantes, um que jogue pelas beiradas e outro que seja uma referência de área — um 11 e um 9, respectivamente. Não há prazo, conforme Egídio, para a definição desses nomes, embora ele mesmo admita urgência para a chegada de atletas que preencham essa lacuna aberta graças ao problema sofrido pelo argentino.



• • •



Chamou atenção na quinta-feira o clima positivo e a presença do público no evento que marcou a apresentação do elenco e uniforme do Metropolitano para o Catarinense 2017. Mais de 600 pessoas participaram e os que chegaram mais tarde mal conseguiram lugar para sentar. Outro ponto que repercutiu positivamente nas redes sociais foi o tom do verde que será utilizado pelo clube neste ano. Um pouco mais escura em comparação a outros anos, a cor lembra os primeiros uniformes do clube (2002, 2005 e 2006), e esse foi o objetivo, conforme o presidente Pedro Nascimento.