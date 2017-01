Augusto Ittner: Os rumos do futebol amador de Blumenau em 2017

Esporte 22/01/2017 | 19h35

Amador só no nome, mesmo, porque nos bastidores a organizadíssima(LBF), comandada por Luís Carlos Koch, já definiu o calendário de competições de 2017. Serão pelo menos quatro eventos de grande porte pelos gramados da cidade e região.A começar peloda Liga (que deve novamente se chamar), que iniciará no dia 12 de março. Serão– Atlético Itoupava, Salto do Norte, Base e Metropolitano, de Blumenau, além do Santos Dumont de Brusque, Olaria de Guabiruba, Aza Branca de Apiúna e, no lugar do Juventude de Luís Alves, quem deve entrar é o brusquense Paysandu. Outros times ainda têm interesse, como é o caso do XV de Outubro e Unidos, ambos de Indaial, e do Tupi de Gaspar, que por enquanto ficarão na fila de espera.Outro campeonato que será novamente organizado pela LBF é o, com campeão e vice de cada uma das entidades do futebol da região. A ideia é fazer a competição com, começando no dia 2 de julho e terminando em 1º de outubro. Quem levantar o troféu garantirá vaga para o Estadual Não-Profissional da Federação Catarinense de Futebol (FCF), que será disputado dias 17, 18 e 19 novembro.Entre os torneios envolvendo equipes adultas, no fim do ano o que se destaca é o Campeonato Municipal, que terá no máximo 10 equipes. O Regional de Menores, tradicional das categorias de base, inicia em 25 de março.