Augusto Ittner: "Por R$ 20 milhões, dirigentes esportivos voltam a pressionar em Brasília por estádio municipal"

Catarinense 2017 30/01/2017 | 09h01





Em todos os textos sobre estádio municipal, escrevo com desconfiança. É algo natural, que vem como uma consequência de decepções vividas pelo blumenauense quanto a esse assunto. Maquete na prefeitura, projeto de ampliação do Sesi, visita de equatorianos... Foram várias as vezes em que vivenciamos coisas que não passaram de meros rascunhos e nem sequer ficaram próximas de se tornar realidade. Mas uma sucessão de pressões nos bastidores que vêm de Brasília mostram que 2017 pode ser o ano.

Articulações apontam que o valor de R$ 5 milhões – o próprio governo federal já havia sinalizado no fim do ano passado que vai liberar – será ampliado para R$ 20 milhões, valor total necessário da construção de um estádio para 10 mil torcedores. Durante esta semana, o empresário e vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Ericsson Luef, vai até a capital federal conversar com Leonardo Picciani, ministro do Esporte, para esclarecer esse assunto e, quem sabe, já garantir uma pitada a mais de pressão.

A proposta é vista com otimismo por aqueles que tomaram a frente na ideia do estádio municipal. Diferente das vezes anteriores, nesta há situações concretas que põem um pouco mais confiança no torcedor do futebol de Blumenau. Exemplo: no último dia 10, o projeto da arena foi oficialmente protocolado junto ao Ministério do Esporte.