Augusto Ittner: Proposta de doação de renda à Chapecoense repercute negativamente entre os clubes pequenos

Catarinense 2017 20/01/2017 | 20h14





Uma proposta que partiu internamente na Associação dos Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCClubes) vem repercutindo negativamente entre os pequenos. A ideia, apresentada superficialmente entre os presidentes, prevê a doação da renda das duas primeiras rodadas à Chapecoense.



Na segunda-feira, às 14h30min, na sede da OAB em Florianópolis, uma reunião entre todos os dirigentes deve esclarecer essa situação, mas, pelo que conversei com os representantes, as equipes do Vale do Itajaí já se mostram contrárias.

Pedro Nascimento, do Metropolitano, disse que o clube perdeu dois ex-jogadores na tragédia, e que ajudará as famílias de Tiaguinho e Bruno Rangel de outras formas. O mandatário ainda comentou que o Metrô precisa neste momento justamente de renda para suprir suas necessidades.



Já Adriano Cipriano, presidente do Almirante Barroso comentou que o clube se sensibiliza com a equipe do Oeste, mas acredita que os cinco pequenos não têm condições de ajudar. Chegou a dizer que “a reconstrução da Chapecoense parte de um nível maior do que os pequenos podem doar”.



O presidente do Brusque, Danilo Rezini, disse que prefere se manifestar após o encontro desta segunda-feira.