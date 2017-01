Basquete feminino 25/01/2017 | 22h01

Blumenau começa bem, mas perde em casa para o Sampaio Corrêa-MA pela LBF

Foto: Augusto Ittner / Agência RBS

Augusto Ittner augusto.ittner@santa.com.br

A instabilidade que tanto incomodou o técnico João Camargo Neto durante os jogos da Liga de Basquete Feminino (LBF) voltou a ocorrer na noite desta quarta-feira. Diante de um público de pouco mais de 300 pessoas no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, as meninas foram derrotadas pelo Sampaio Corrêa-MA por 60 a 57 e desperdiçaram a chance de voltar a figurar entre as quatro melhores equipes da competição.



Blumenau começou impecável no ataque e eficiente na defesa. Logo no primeiro quarto conseguiu uma vantagem de sete pontos – 18 a 11. No segundo período, porém, o setor ofensivo voltou a vacilar, deixando com que as maranhenses empatassem em 26 a 26. Na volta para o terceiro quarto de jogo, as meninas voltaram a dar espaço para as adversárias que, se aproveitando principalmente das bolas de três, terminaram à frente do placar por 48 a 42.



Os 10 últimos minutos reservaram as maiores emoções. As bolas de Blumenau voltaram a cair – principalmente as de três com Bia e Paty – e o time voltou a encostar no placar. Empurradas pela torcida, as meninas até esboçaram uma virada, mas esbarraram em erros bobos e lances livres desperdiçados. Melhor para o time nordestino, que soube explorar a vantagem construída durante os três primeiros quartos para confirmar a vitória por 60 a 57.



Com o resultado, o time maranhense chegou a 10 pontos e ultrapassou Blumenau – que ficou com nove – na tabela de classificação. Os dois times voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, às 20h, novamente no Galegão. Se vencerem, as comandadas de Camargo empatam novamente em número de pontos com as maranhenses, porém se forem novamente derrotadas, ficarão dois pontos atrás de um concorrente direto na briga pelo G-4 da LBF.