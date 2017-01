Blumenau entra em quadra neste sábado em busca da terceira vitória na Superliga B

Vôlei 28/01/2017 | 10h01





Embalado pela vitória contra o Botafogo — um dos favoritos à conquista da Superliga B —, o vôlei de Blumenau (Apan/Barão/Cremer/FMD) busca neste sábado a terceira vitória consecutiva na competição. Com seis pontos na tabela de classificação, o time precisa vencer por 3 a 0 ou 3 a 1 para chegar à liderança da divisão de acesso à elite.



O adversário é pedreira: o Sesc-RJ, comandado pelo campeão mundial Geovani Gávio, que bateu todos os adversários sem ceder um set sequer e ocupa, com três pontos de vantagem, a primeira posição. A bola sobe às 19h, no ginásio da Escola Barão do Rio Branco, e os ingressos custam R$ 20. Meia-entrada para estudantes, maiores de 60 anos e menores de 18.



Meninas de Brusque

também em quadra



O vôlei feminino de Brusque (Abel/Havan) estreia em casa neste sábado pela Superliga B. O jogo ocorre na Arena, às 20h, e será contra Barueri, time comandado por José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina. O ingresso custa R$ 10.