Blumenau vence o Botafogo e assume a segunda posição na Superliga B

Vôlei 21/01/2017 | 21h33

Bater um dos favoritos ao acesso à elite do vôlei do país — e ainda por cima fora de casa – é algo que precisa ser elogiado. No sábado, o time de Blumenau (Apan/Barão/Cremer/FMD) venceu o Botafogo em General Severiano, por 3 sets a 1 — parciais de 20/25, 25/15, 20/25 e 26/28.



Com o resultado os blumenauenses voltam a brigar no todo da tabela da Superliga B, mas têm pedreira pela frente: vão encarar no próximo sábado, às 19h, no ginásio da Escola Barão do Rio Branco, o Sesc-RJ, equipe de maior investimento nesta divisão de acesso.



O time é comandado por Giovane Gávio, autor do ace que deu o primeiro título mundial para o Brasil no vôlei. Os ingressos custarão R$ 20. Meia entrada para estudantes, menores de 18 anos e maiores de 60.