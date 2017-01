Embaladas por vitória, meninas de Blumenau encaram o Sampaio Corrêa-MA nesta quarta, no Galegão

Basquete feminino 25/01/2017 | 10h01

Por um saldo de -55 contra -60 de Presidente Vencenslau-SP, hoje Blumenau está no G-4 da Liga de Basquete Feminino (LBF). Mas para continuar entre as quatro melhores que se classificam para os playoffs, as meninas precisarão transpor uma barreira que vem se tornando um problema durante a competição: melhorar o aproveitamento das oportunidades que criam.



Com uma média de 56 pontos marcados por partida em 147 possíveis, o time blumenauense é o pior entre os seis que disputam a elite nacional da modalidade. Mesmo assim, graças à vitória contra a Uninassau-PE na segunda rodada, a equipe ocupa a quarta posição, com cinco pontos, e busca mais uma vitória hoje à noite para ficar em uma situação mais confortável na classificação.



As adversárias, Santo André-SP, vêm de derrota para Presidente Venceslau-SP — a única da equipe até agora na LBF — por 55 a 53, e ocupam a terceira colocação, com sete pontos. É bom ficar de olho na ala Jaqueline, que tem 47,8% de aproveitamento em arremessos de três é a cestinha da equipe, com 65 pontos.



Para conseguir uma vitória e manter a quarta posição, o técnico de Blumenau, João Camargo Neto, aposta em uma defesa sólida, que minimize os erros e em um ataque que consiga aproveitar mais as chances que aparecem no decorrer do jogo. Manter a calma e controlar a ansiedade agora com o campeonato já em andamento também é essencial para confirmar a vitória diante do torcedor.



— Vai ter um pouco de ansiedade ainda, é claro, até a gente conseguir acertos com mais regularidade em passes, jogadas. A gente espera ter mais êxito ofensivamente, e o percentual é importante, mas o que nós queremos mesmo é cometer menos erros para conseguir a vitória — destaca o comandante blumenauense.



Além do jogo de hoje, às 20h, Blumenau ainda fará em casa outros três neste mês. Na sexta-feira volta a encarar Santo André e, depois, joga contra Sampaio Corrêa-MA — atual lanterna com quatro derrotas em quatro partidas disputadas – nos dias 25 e 27. Ter um bom aproveitamento nesses confrontos e fazer valer o fato de jogar nos seus domínios é outro ponto fundamental, conforme Camargo, para garantir pontos importantes que farão a diferença no fim da fase classificatória.



— Preparamos alguns novos movimentos de ataque e elas terão de ter tranquilidade para fazê-los e converter os pontos. Temos que diminuir os erros não forçados, onde entregamos a bola de graça para as adversárias. Assim conseguiremos vencer — finaliza o treinador.



Corinthians lidera a Liga com 100%



Com os quatro primeiros jogos da Liga de Basquete Feminino disputados em casa, o Corinthians lidera a competição com quatro vitórias – todas com uma boa diferença para o adversário.Nos dois primeiros confrontos bateu Presidente Venceslau-SP por 87 a 64 e 87 a 49, e diante das blumenauenses triunfou por 75 a 57 e 80 a 59.



SERVIÇO



O quê: Blumenau x Santo André-SP, pela Liga de Basquete Feminino

Quando: hoje, às 20h

Onde: Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, na Velha

Quanto: entrada gratuita



CLASSIFICAÇÃO

1º – Corinthians – 8

2º – Uninassau-PE – 7

3º – Santo André-SP – 7

4º – Blumenau – 5

5º – Presidente Venceslau – 5

6º – Sampaio Corrêa-MA – 4