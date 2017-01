Ingressos para Metropolitano e Tubarão já estão à venda em quatro pontos

Catarinense 2017 26/01/2017 | 20h18

Se dentro de campo Cesar Paulista ainda não decidiu o time titular para a primeira partida no Campeonato Catarinense, fora dele o torcedor já pode começar a fazer a sua parte. A diretoria definiu os quatro pontos de venda onde serão comercializados os ingressos para a estreia diante do Tubarão, domingo, às 17h, no Estádio do Sesi.



Os valores — anunciados no início do ano — são menores em comparação aos estaduais de 2014 e 2015, os dois últimos que foram disputados em Blumenau — no ano passado o clube mandou seus jogos no Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. As entradas ficarão disponíveis na sede do clube, Skina Esportiva, Blubel Esportes e Madrugadão Lanches (confira na tabela abaixo).



Os portões para o público serão abertos na chegada na Polícia Militar ao estádio, prevista para 15h, duas horas antes do início da partida.



VALORES



• Cadeira Central — R$ 80

• Cadeira Lateral — R$ 30

• Visitantes — R$ 30

• Menores de 12 anos — R$ 10

• Meia entrada para estudantes, maiores de 60 anos, menores de 18.



PONTOS DE VENDA



• Sede do clube — Rua Guilherme Scharf, 222, Itoupava Central

• Skina Esportiva — Rua General Osório, 1.820, Velha

• Blubel Esportes — Rua XV de Novembro, 553, Centro

•Madrugadão Lanches — Avenida Lisboa, 176, Itoupava Norte