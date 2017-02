A palavra de ordem no Metropolitano é atenção

Campeonato Catarinense 22/02/2017 | 09h39

O técnico Cesar Paulista costuma sintetizar a sua palestra pré-jogo em uma palavra, na qual foca o que deseja dos atletas e espera ver em campo. Contra o Almirante Barroso, a ordem foi "superação", por conta da grama sintética no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí. Diante do Inter de Lages no domingo, o tema foi "confiança", para buscar o primeiro triunfo da história contra os lageanos. O comandante faz mistério sobre a palavra de ordem de hoje, às 21h45min, contra a Chapecoense, na Arena Condá. Mas pelo que se viu até aqui no campeonato, é possível prever que ela seja "atenção". Explico.



Dono da segunda melhor defesa da competição, com apenas três gols sofridos, o Metrô teve problemas quando jogou longe de Blumenau e diante dos chamados times grandes. Diante do Avaí, na Ressacada, e do JEC, na Arena Joinville, a equipe sofreu gols logo nos minutos iniciais: aos nove do Leão e aos 13 do Tricolor do Norte. Fatos determinantes para os resultados negativos.



– Correr atrás é sempre mais desgastante, principalmente contra um time qualificado e logo no início do jogo. Temos que ter atenção para evitar que isso se repita – comenta o treinador.



Com seis jogadores lesionados, escalar o time será uma tarefa dura para o comandante. Com dores, o meia Thiago Cristian e o atacante Alemão se juntam aos zagueiros Maurício e Júnior Fell, mais os atacantes Charles e Trípodi no Departamento Médico e não viajam para Chapecó. Em contrapartida, o treinador contará com o retorno do volante Elber. Com isso, Cesar Paulista terá que mexer no time e tem dúvidas para escalar a equipe titular.



– Vou decidir durante a viagem – comentou ontem pela manhã, antes de embarcar para o Oeste do Estado, indicando que as propostas analisadas são montar a equipe com três zagueiros ou então no 4-5-1, com três volantes.



Por conta do DM cheio, o comandante do Metrô vai contar com muitos garotos revelados pelas categorias de base do clube, com idade entre 18 e 20 anos, para formar o banco de reservas. Conhecido por trabalhar com jovens, pede que os atletas joguem com personalidade e sem medo.



– Temos que manter a humildade. Assim como contra o Inter de Lages, sem bola temos que marcar. E muito. Com a posse da bola, temos que jogar, como a gente vem fazendo – pondera sobre o confronto.



Ficha técnica:



Chapecoense

Artur, Diego Renan, Grolli, Nathan e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto e Dodô; Niltinho, Rossi e Túlio de Melo. Técnico: Vagner Mancini.



Metropolitano

Vilar; Maranhão, Willian (Alisson), Elton e Juninho; Carrasco, Elber, Valkenedy, Mazinho e Paulo Victor; Sabiá. Técnico: Cesar Paulista.



Quarta-feira | 21h45min

Local: Arena Condá, em Chapecó.

Arbitragem: Fernando Henrique De Medeiros Miranda, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Henrique Neu Ribeiro.