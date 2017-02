Abertas as inscrições para o 1º Desafio Blumenau de Mountain Bike, que ocorre em maio

Esporte 12/02/2017 | 06h11





Os morros e paisagens de Blumenau farão parte do contexto do 1º Desafio Blumenau de Mountain Bike, que vai rolar nos dias 27 e 28 de maio. As inscrições estão abertas e o valor por atleta é de R$ 130. São três categorias com vagas em aberto: estreante (30 quilômetros), sport (60 quilômetros) e pro (cem quilômetros).



Este último em diferentes modalidades, como dupla masculino, dupla master e dupla grand master. Famílias também poderão participar, com um evento de cicloturismo que terá 10 quilômetros de extensão e passará por diversos pontos turísticos na cidade. Detalhes no site www.riscozeroadventure.com.br.