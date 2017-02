Atletas do Timbó Rex avaliam times e revelam torcida para o Super Bowl

Futebol americano 04/02/2017 | 09h03

De um lado o time com a melhor campanha da temporada e a defesa que menos cedeu pontos na liga, do outro o melhor ataque do ano que não perde uma partida há dois meses. O Super Bowl – final da NFL, a liga dos EUA de futebol americano – chega a sua 51ª edição no domingo como um dos maiores eventos esportivos do mundo e traz ao campo o New England Patriots em busca do quinto título contra o Atlanta Falcons na caça pelo primeiro troféu. E se a NFL é um fenômeno de audiência no Brasil (o país é o terceiro maior mercado do futebol americano no mundo), o Super Bowl é o maior momento da bola oval.



Para aquecer a disputa, o Santa convidou dois jogadores do Timbó Rex, atual bicampeão brasileiro do esporte, torcedores dos times que se enfrentarão no domingo, para falar sobre as equipes e expectativas para o jogo.









Por que os Patriots?

Comecei a torcer para os Patriots em 2008, quando comecei a acompanhar futebol americano. Foi deles o primeiro jogo que vi e gostei demais. Pelo estilo de jogo ofensivo, o Tom Brady, as jogadas únicas.

Qual a expectativa para o jogo?

São dois ataques muito bons, acho que vai ser um jogo de vários pontos. A melhor defesa que vai fazer a diferença, quem defender melhor vai ganhar. É aquele ditado: “ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos” (frase atribuída ao ex-técnico de basquete Phil Jackson).

Os destaques dos Patriots, segundo Bassani:

- Tom Brady: aos 39 anos, Brady ainda é um dos melhores quarterbacks em ação e segue quebrando recordes que o colocam entre os melhores jogadores da história do esporte. Em New England desde 2000, quando entrou na liga, venceu o Super Bowl quatro vezes e foi eleito o melhor jogador da final em três ocasiões. Marido de Gisele Bündchen, é venerado pelos torcedores dos Patriots e odiado pelos adversários.

- LeGarrette Blount: o running back está no time desde 2014 e teve o seu melhor ano pela equipe. Destaque da equipe correndo com a bola, anotou 18 touchdowns terrestres na temporada (o melhor número da temporada).

- Devin McCourty: um dos destaques da defesa de New England, o safety de 29 anos foi escolhido esse ano pela segunda vez para o Pro-Bowl, o jogo das estrelas da NFL.





Por que os Falcons?

Comecei a acompanhar NFL em 2005. Na época os Falcons tinham o quarterback Michael Vick, que tinha um estilo de jogo incrível. Comecei a torcer e viciei no time.

Qual a expectativa para o jogo?

Esse é o melhor time dos Falcons que já vi. Nunca a equipe foi tão completa, acho que dá para ganhar esse ano. O ataque foi o melhor da temporada e não sei se a defesa dos Patriots vai conseguir segurar. Mas vai ser um jogo de muitos pontos, 25 para cima, com certeza.

Os destaques dos Falcons, segundo Bernardini:

- Julio Jones: para o jogador do Rex, Jones é o melhor recebedor da liga atualmente. O wide receiver de 27 anos vem de uma temporada perfeita e já é considerado um dos melhores jogadores de ataque em atividade. Na última partida, contra o Green Bay Packers, anotou mais de 180 jardas e entrou na lista das melhores atuações em finais de conferência na NFL.

- Tevin Coleman: em sua segunda temporada na liga, o running back tem sido um dos destaques dos Falcons correndo com a bola ao lado do colega de posição Devonta Freeman.

- Matt Ryan: o quarterback do Atlanta Falcons teve o melhor ano na NFL desde que começou, em 2008. Liderou a liga em jardas por tentativa e lançou para quase 5 mil jardas. Em seu primeiro Super Bowl, tem a chance de se firmar como um dos grandes jogadores da sua geração.