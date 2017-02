Augusto Ittner: basquete de Blumenau acerta com dois jogadores norte-americanos

Catarinense 2017 27/02/2017 | 12h01





Isso mesmo. Americanos. No plural. Aos poucos, o basquete de Blumenau (Apab/Incape/FMD) fecha o grupo de jogadores para a disputa da Liga Ouro. E a semana que passou foi agitada para a escolha de nomes que irão compor o elenco que buscará a partir de 7 de março o acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB), elite da modalidade.



Dois norte-americanos acertaram com a diretoria e disputarão o torneio com as cores blumenauenses: Deonta Stocks, que até 2015 atuava pela universidade de West Georgia, e Tarvin Gaines, que em sua terra natal representava a universidade de Jacksonville e no Brasil já vestiu a camisa da Liga Sorocabana de Basquete, no interior paulista.



Os dois vêm com currículos interessantes, em especial se levarmos em conta o fato de que irão disputar a segunda divisão do basquete no Brasil. Stocks, por exemplo, tem 28 anos, é armador, e chegou a ficar elegível para o draft da NBA (quando os times escolhem atletas revelados pelas universidades), porém, não foi selecionado. Ele tem média de 21,83 pontos por partida em 52 jogos entre 2013 e 2015 na NCAA, a liga universitária. Já Gaines tem 26 anos, 1,98m de altura e entrou para o draft em 2013. Enquanto atuava em Sorocaba (SP) teve média de 8,8 pontos por jogo.



Sérgio Carneiro, o Serjão, que volta ao cargo de treinador, ainda confirmou a repatriação do pivô André Mineiro, o Andrezão, de 2,06m de altura, que saiu de Blumenau em 2013 e atuou por Caxias do Sul-RS e Campo Mourão-PR. Outro pivô um pouco mais baixo, Rômulo, 2,01m, também chega para reforçar a equipe. Com a contratação do ala Gabriel Mineiro, o time soma cinco novos atletas no grupo e fecha, teoricamente, o ciclo de contratações para a Liga Ouro. Os jogadores se juntam ao grupo vice-campeão do Catarinense ano passado para, contra Joinville, Brusque, Contagem Towers-MG, Santos-AP e Botafogo, buscar o acesso ao NBB.