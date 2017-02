Augusto Ittner: Basquete masculino de Blumenau busca quatro reforços para a Liga Ouro

Esporte 18/02/2017 | 07h01

procura por reforços para a disputa da Liga Ouro — a segunda divisão do(NBB). Mesmo com a renovação com o grupo que foi vice-campeão catarinense, a diretoria ainda busca por, pelo menos mais três contratações. O ala-pivô, 2,04 metros de altura, formado em Blumenau e que estava em Bauru (SP) foi o primeiro reforço a chegar. O time negocia com alguns —— jogadores norte-americanos e tenta encontrar outros dois atletas no mercado. Aí sim, fechando com mais quatro jogadores, o grupo estará completo para buscar o acesso à elite.