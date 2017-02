Augusto Ittner: Bicampeão estadual, Olímpico vai retomar projeto de base

Grená 06/02/2017 | 11h01





A bola vai voltar a rolar no Estádio da Baixada, na Alameda Rio Branco, em Blumenau. A diretoria do clube decidiu retomar este ano o trabalho de categorias de base. Liderado pelo presidente Braulino Pontes e seu filho, o Bacana, o clube grená formará equipes de base, até o Sub-13. O projeto está na fase final de desenvolvimento e no próximo mês começará a ser divulgado, para atrair os futuros atletas.

Último clube blumenauense a conquistar um título estadual (no longínquo ano de 1964), o Olímpico está com o departamento de Futebol Profissional desativado desde a década de 1970. É inegável que o retorno do Almirante Barroso, de Itajaí, aos gramados no ano passado mexeu com o sentimento dos mais saudosistas, que sonham em ver o Olímpico de volta à ação. Braulino é comedido ao comentar o assunto, mas não descarta a possibilidade.



— É uma sementinha que vamos plantar para, quem sabe, no futuro voltar a ver o Olímpico em campo — destaca Braulino.



* Colaborou Everton Siemann