Augusto Ittner: Confirmada a tabela completa da Liga Ouro de basquete masculino

Dois dias após oficializar o início da Liga Ouro para 3 de março, a Liga Nacional de Basquete (LNB) confirmou a tabela completa da competição. Blumenau vai estrear contra o Joinville, dia 7 do próximo mês. Depois, os blumenauenses jogam novamente diante do torcedor, no Galegão, contra Santos-AP, no dia 12. Confira a abaixo a lista completa da competição que equivale à segunda divisão do Novo Basquete Brasil (NBB) e dá uma vaga à elite do basquete brasileiro.



A TABELA:



07/3 | Blumenau x Joinville

12/3 | Blumenau x Santos-AP

14/3 | Brusque x Blumenau

21/3 | Blumenau x Joinville

26/3 | Botafogo x Blumenau

28/3 | Botafogo x Blumenau

04/4 | Blumenau x Santos-AP

11/4 | Blumenau x Contagem Towers-MG

13/4 | Blumenau x Contagem Towers-MG

18/4 | Brusque x Blumenau

20/4 | Joinville x Blumenau

27/4 | Blumenau x Botafogo

29/4 | Blumenau x Brusque

02/5 | Joinville x Blumenau

05/5 | Santos-AP x Blumenau

07/5 | Santos-AP x Blumenau

16/5 | Blumenau x Botafogo

18/5 | Blumenau x Brusque

26/5 | Contagem Towers-MG x Blumenau

28/5 | Contagem Towers-MG x Blumenau



* Os quatro melhores após os 20 jogos da primeira fase se classificam para as semifinais, que ocorrem em melhor de cinco jogos, tal como a decisão. Apenas o campeão garante vaga no NBB.