Augusto Ittner: Diretores do Metrô se reúnem com presidente da Fesporte para debater ampliação do CT

Eles preferem chamar a conversa de “informal”, mas independentemente do tom do papo, dirigentes do Metropolitano se reuniram com Erivaldo Caetano Júnior, o Vadinho, presidente da Fesporte, para debater uma possível ampliação do Centro de Treinamentos Romeu Georg. O encontro envolveu o presidente do clube, Pedro Nascimento, além de Jurival da Veiga, diretor de Patrimônio do Metrô.



O Metropolitano pede auxílio para o término da quarta laje e, como consequência, o fim da obra na parte que envolve a sede, setor administrativo, alojamento, refeitório, academia e rouparia. O problema é a criação de uma nova lei que veda repasses a instituições como ocorreu em 2013, quando o basquete masculino, handebol feminino e o próprio Verdão de Blumenau foram beneficiados com recursos oriundos do Estado.

Em entrevista ao Santa na segunda-feira, Vadinho disse que o desafio da Fesporte é encontrar alguma brecha na legislação que permita o repasse a modalidades, seja para Blumenau ou para qualquer outra cidade de Santa Catarina. Hoje, na prática, não há dispositivo legal para isso.

— Precisamos buscar situações que possam viabilizar as ideias — destaca.



Em conversa com o presidente do Metropolitano, aproveitei para questionar quanto ao atacante Brandão, cuja chegada em Blumenau na segunda-feira era considerada certa. Ele garante que não.



— Nunca chegamos a conversar com esse tal de Brandão — finaliza Nascimento.