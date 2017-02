Reforma 04/02/2017 | 07h02

Tradicional palco do basquete feminino — e possível próximo local dos jogos do futsal masculino —, o, no, passou por reformas. Foram feitas melhorias na iluminação, vestiários e no telhado, com adaptação e colocação de manta térmica. O ginásio foi totalmente pintado dentro e fora e a quadra, lixada e pintada novamente. Conforme a diretoria,