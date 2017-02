Augusto Ittner: Magic Paula vem a Blumenau prestigiar o basquete feminino na próxima semana

Esporte 15/02/2017 | 14h50





Nas costas dela estão o título do Campeonato Mundial de Basquete Feminino na Austrália, em 1991, o ouro em Havana, 1991, em cima do próprio time de Cuba na decisão, e uma prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Maria Paula Gonçalves da Silva, ou simplesmente Magic Paula — em alusão ao norte-americano Magic Johnson, que vestiu 906 vezes a camisa do Los Angeles Lakers — estará em Blumenau na próxima terça-feira.



Ela vem para prestigiar o basquete feminino da cidade que enfrentará Corinthians pela sétima rodada da Liga Nacional (LBF). A vinda da ex-atleta foi possível graças à parceria envolvendo o clube blumenauense e a Federação Catarinense de Basketball (FCB).



A diretoria quer transformar o duelo contra as corintianas em um verdadeiro espetáculo dentro e fora de quadra. São esperadas mais de 1,5 mil pessoas no Galegão para o confronto, que ocorre às 20h. Haverá sorteio de brindes, autógrafos e a entrada para assistir à partida é gratuita — como em todos os outros jogos válidos pela elite do basquete feminino.



Na competição, Blumenau ocupa hoje a quinta colocação com 15 pontos, dois atrás de Sampaio Corrêa-MA que abre a zona de classificação à segunda fase da Liga. O time blumenauense, comandado por João Camargo Neto, ainda tem oito jogos para buscar uma das vagas aos playoffs semifinais.