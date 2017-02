Augusto Ittner: Mau tempo atrapalha, e Metrô enfrenta o Avaí sem ter feito um coletivo sequer

Catarinense 2017 01/02/2017 | 20h55





Uma conversa, uma corrida rápida e um ou outro toque na bola. Na véspera de enfrentar o Avaí, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense, o Metropolitano não conseguiu fazer o trabalho ideal. O tradicional treino apronto — quando o treinador define os 11 titulares e trabalha com eles em campo — foi substituído graças ao mau tempo.



Sem poder treinar no Estádio Guilherme Jensen por conta da chuva e nem mesmo no sintético do Caça e Tiro Velha Central, sobrou a Associação da Altona. O tempo instável que já se estende desde sexta-feira, porém, deixou o gramado totalmente encharcado, sem condições para treinos.



Para evitar lesões, Cesar optou por não fazer trabalhos com bola e lamentou o fato de não conseguir realizar um treino coletivo sequer antes da importante partida em Florianópolis. O treinador minimizou o ocorrido pelo fato de o Estadual já ter começado. Em campo, o Metrô terá a mesma formação da estreia para encarar o Avaí: Vilar; Maranhão, Maurício, Elton e Juninho; Carrasco, Elber, Valkenedy e Thiago Cristian; Charles e Sabiá.