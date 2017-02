Augusto Ittner: O penúltimo capítulo burocrático pelo estádio municipal em Blumenau

Será? 22/02/2017 | 21h43





Uma reunião ontem em Brasília acertou o penúltimo detalhe burocrático para a liberação de verba destinada à construção do estádio municipal em Blumenau. O empresário e vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF) Ericsson Luef se encontrou com Leonardo Picciani, ministro do Esporte, para acertar detalhes quanto ao projeto, que agora terá de ser cadastrado em um sistema próprio do ministério.



A partir daí, o valor de R$ 2 milhões — bem abaixo dos R$ 20 milhões pleiteados — será empenhado, conforme Luef, para que Blumenau possa licitar e, posteriormente, iniciar a obra.



Questionado sobre o valor reduzido, o empresário — que é o principal articulador na capital federal pelo estádio — disse que o importante é iniciar os trabalhos e que depois disso ficará mais fácil buscar o aporte para a sequência da construção.



A movimentação interna do PMDB, que envolve o deputado federal Mauro Mariani e outras lideranças catarinenses, é tida como a principal carta na manga da cidade em prol da arena, que ficará localizada onde hoje é o Centro de Treinamento Romeu Georg, do Metropolitano, na Rua Guilherme Scharf.



— Depois que a obra começar, não para mais — garante Luef.