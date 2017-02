Augusto Ittner: Oficialmente liberado, Trípodi tem condições de atuar contra o Figueirense

Catarinense 2017 26/02/2017 | 09h31





Primeiro, a preocupação era se Mariano Trípodi conseguiria se recuperar ainda no primeiro semestre. Depois, era se o argentino estaria apto a voltar a jogar ainda no Campeonato Catarinense. Hoje, após uma excelente recuperação em pouco mais de 40 dias de tratamento, a pergunta é se Trípodi irá atuar ou não contra o Figueirense, em jogo que fecha o primeiro turno do Estadual, no Estádio do Sesi.



Quinta-feira o atacante foi oficialmente liberado pelo Departamento Médico e entregue à comissão técnica do Metropolitano. O trabalho de transição já foi feito e o necessário agora é que o preparador físico Clauter de Barros faça um ou outro trabalho de fortalecimento muscular com o jogador. Na prática, se conseguir rapidamente recuperar o ritmo, Trípodi poderá atuar no Sesi, dia 5 de março, na última rodada do primeiro turno.



O argentino sofreu a lesão total no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e pequenos outros problemas relacionados em um treino no dia 14 de janeiro. O fisioterapeuta Anderson Tomelin afirma que a disciplina do atleta, aliada a seu perfil físico, foram determinantes para cortar pela metade o tempo de recuperação. Outros três atletas com lesões menores também foram liberados: os zagueiros Maurício e Júnior Fell, além do atacante Alemão. Thiago Cristian, meio-campo, e Charles, atacante, seguem no DM.