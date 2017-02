Augusto Ittner: Projeto de lei pretende liberar mastros de bandeira de bambu em eventos esportivos

Em Blumenau 07/02/2017 | 20h29





Chegou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, um projeto de lei de autoria do vereador Ailton de Souza, o Ito, que pretende autorizar e regulamentar a entrada de charangas, bandeiras e aparelhos de rádio em todos os eventos esportivos de Blumenau.

O texto da lei ainda prevê a liberação do mastro de bandeira de bambu — comum nos estádios de futebol nas décadas de 1980 e 1990 —, desde que sejam portados por torcedores previamente cadastrados que responderão por qualquer ato de violência em caso de problema.

O projeto de lei foi apresentado na última quinta-feira e, conforme o autor, se deu após uma conversa com torcedores e dirigentes do Blumenau Esporte Clube. Ainda durante a semana, Ito pretende conversar com representantes pelo Metropolitano para debater a ideia:

— O projeto pensa no futuro. Ano passado, por exemplo, rádios a pilha e charanga foram barrados no Estádio do Sesi, mas nesse ano com o (comandante) Jefferson Schmidt, foi liberado. Se o atual comandante deixar o Batalhão, outro pode vir e proibir de novo.

O projeto, de quebra, vai de encontro a regulamentos específicos de competições como de vôlei, basquete e outros esportes, em que é vedada a entrada de instrumentos de sopro ou percussão. Nesses casos, pelo visto, — caso o projeto seja aprovado e sancionado, claro — caberá ao promotor do evento a regulação da entrada, ou não, dos equipamentos.