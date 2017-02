Augusto Ittner: Serjão retorna ao comando do basquete masculino de Blumenau

Esporte 13/02/2017 | 14h44





Se somarmos as três palavras “basquete”, “masculino” e “Blumenau”, o resultado será um carinhoso aumentativo: Serjão. Há 17 anos à frente da modalidade na cidade, o atual presidente da Associação de Pais e Amigos do Basquete (Apab), voltará à beira da quadra. Três anos e seis meses depois da última vez que comandou a equipe blumenauense, Sérgio Carneiro retorna à função de técnico na disputa da Liga Ouro e Campeonato Catarinense.



Serjão ocupará a função que em 2015 e 2016 foi de Christian Nau. O ex-técnico do time adulto, por sua vez, terá outras importantes funções, como liderar o projeto que engloba as categorias Sub-17 e Sub-19. Muito embora diga que sua volta ao comando de Blumenau seja apenas uma “tendência”, entre os atuais dirigentes e representantes da equipe a volta de Serjão — que, na prática, nunca foi embora — já era considerada certa.