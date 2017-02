Augusto Ittner: Timbó Rex lança novo uniforme e apresenta elenco para 2017

Bola oval 20/02/2017 | 10h31





O Timbó Rex lançou na última sexta-feira o uniforme oficial da temporada 2017, que traça um paralelo com a história do clube desde os tempos em que se chamava Rhinos, lá em 2007. O time ainda fez a apresentação oficial da nova diretoria, jogadores e patrocinadores em um ano de novas mudanças no futebol americano brasileiro.



Isso porque a confederação brasileira da modalidade anunciou a criação de uma liga independente, formada e gerida pelos clubes, que terão liberdade na formação de tabelas, regulamentos e organização financeira.