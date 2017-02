Basquete de Blumenau abre 10 polos para fortalecimento das categorias de base

Esporte 20/02/2017 | 20h25





Com o objetivo de voltar a desenvolver as categorias de base, a diretoria do basquete masculino de Blumenau (Apab/Incape/FMD) abriu 10 polos para crianças e adolescente de 11 a 17 anos. Os locais são distribuídos por toda a cidade e o foco é voltar a revelar talentos para a modalidade.



O programa — chamado de Basquete na Comunidade — é totalmente gratuito e foi viabilizado graças a um projeto de captação de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte.



Os treinos ocorrem no Colégio Bom Jesus (Centro), Ipiranga (Itoupava Seca), Sest Senat (Itoupava Central), Furb (Victor Konder), escolas João Widemann (Itoupava Norte), Pedro II (Progresso), Adolpho Konder (Velha), Heriberto Müller (Fortaleza), Victor Hering (Vila Nova) e Elza Pacheco (Vila Nova). Confira abaixo:



Colégio Bom Jesus

Rua Santo Antônio S/Nº | Centro

Às terças e quintas

18h30min às 19h30min



S.R.E. Ipiranga

Rua São Paulo, 2929 | Itoupava Seca

Às terças e quintas

15h às 16h



Escola Professor João Widemann

Rua Quatro de Fevereiro, 64 | Itoupava Norte

Às quartas e sextas

17h30min às 18h30min



Sest Senat

Rua Ricardo Georg, 777 | Itoupava Central

Às segundas e quartas

14h às 15h



Escola Básica Municipal Pedro II

Rua Helmuth Goll, 579 | Progresso

Às terças e sextas

8h às 9h



Furb

Rua Antônio da Veiga, 140 | Victor Konder

Às segundas e quartas

14h às 15h



Escola Adolpho Konder

Rua Uberaba, 99 | Velha

Às terças e quintas

17h30min às 18h30min



Escola Heriberto Joseph Müller

Rua Guttenberg, 80 | Fortaleza

Às segundas e quartas

17:30 às 18:30 Horas



Escola Victor Hering

Rua Antônio C. Figueiredo, 399 | Vila Nova

Às quintas e sextas

10h às 11h na quinta e 14h às 15h na sexta



Escola Professora Elza Pacheco

Rua Antônio C. Figueiredo, 399 | Vila Nova

Às terças e quintas

17h30min às 18h30min