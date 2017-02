Blumenau abre returno da LBF com derrotas em Recife e sofre com pivô lesionada

Liga de basquete Feminino 13/02/2017 | 22h46

A aventura das meninas do basquete de Blumenau pelo Nordeste não foi bem como o planejado. A expectativa de conquistar pelo menos uma vitória nos confrontos diante do Uninassau-PE, em Recife, não se confirmou. As blumenauenses foram superadas nos dois confrontos (perderam por 81 a 66 na sexta-feira e por 66 a 51 no domingo) e iniciam o returno da Liga de Basquete Feminino (LBF) fora da zona de classificação para os playoffs semifinais: com 15 pontos, ocupam a 5ª posição.

Não bastassem os resultados negativos, o técnico João Camargo Neto desembarcou nesta segunda-feira no Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes, com uma dor de cabeça nova para administrar: a pivô Fabiana sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e se juntou à armadora Cacá no Departamento Médico, que trata de problema semelhante, só que no tornozelo direito.

Com uma semana até o próximo compromisso (diante do líder Corinthians-SP, dia 21, no Ginásio Galegão), Camargo ganha tempo para reabilitar as atletas lesionadas e trabalhar a equipe. O treinador, no entanto, não planeja contar com Cacá, que precisará de mais duas semanas de tratamento.

Sobre os jogos em Recife, o treinador lamenta a falta de equilíbrio:

– Apesar das derrotas, fomos bem. Diminuímos o número de erros e ajustamos a marcação, mas ainda precisamos melhorar o poderio ofensivo – analisa.