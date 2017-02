Blumenau abre returno da Liga de Basquete Feminino no Recife

Esporte 10/02/2017 | 06h11

Será na noite calorenta de Recife que as meninas de Blumenau iniciarão a caminhada no returno da primeira fase da Liga de Basquete Feminino (LBF). As blumenauenses embarcaram ontem pela manhã rumo ao Nordeste e desembarcaram na capital pernambucana ainda no fim da tarde. Viajaram embaladas pela vitória diante da equipe de Presidente Venceslau (SP), fora de casa, na semana passada. A meta é voltar com pelo menos uma vitória nos dois jogos contra o Uninassau: hoje, às 21h, e domingo, às 11h.



A tarefa será dura. O time pernambucano é o atual vice-líder e desponta como uma das favoritas ao título da LBF. A equipe também vem de triunfo (superou o Santo André-SP fora de casa) e desde os confrontos com as blumenauenses em dezembro, no Galegão (quando cada time venceu um jogo), se reforçou com duas cubanas.



O time da Uninassau teve duas jogadoras selecionadas para a Seleção da Semana 5: a armadora Ineidis Casanova e a ala Monteiro. Ineidis, inclusive, foi escolhida como a sensação da rodada anterior. Por isso, o técnico de Blumenau, João Camargo Neto, espera dois confrontos duros hoje e domingo.



— Temos que trabalhar o jogo pensando minuto a minuto. Não adianta querer resolver nos primeiros e nem ter desatenção nos finais. Precisamos ter concentração para minimizar os nossos erros — comenta.



Camargo ainda terá que lidar com desfalques. A pivô Fernanda Bibiano, que foi indicada para a Seleção da Semana 5, sofre com uma contratura muscular na panturrilha esquerda e é dúvida. Já a armadora Cacá sofreu uma entorse no tornozelo direito e nem viajou para Recife.