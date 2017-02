Brusque defende invencibilidade de três anos no clássico do Vale

Catarinense 2017 04/02/2017 | 11h02

O torcedor do Metropolitano tem um motivo a mais para ir ao Estádio do Sesi e empurrar a equipe rumo à primeira vitória no Campeonato Catarinense. No domingo completarão precisos três anos e três meses do último triunfo do time de Blumenau sobre o rival Brusque.

Foi no longínquo 5 de novembro de 2013, no Estádio Roberto Santos Garcia, em Camboriú, que Edmar marcou o único gol da vitória por 1 a 0, em partida válida pela Copa Santa Catarina. De lá para cá, foram três jogos entre as equipes do Vale do Itajaí, sempre com o torcedor verde deixando o estádio sem celebrar o triunfo.

Para o Metropolitano o clássico de domingo vale também a oportunidade de empatar o confronto histórico. Desde agosto de 2002, quando se enfrentaram pela primeira vez, as equipes duelaram 38 vezes e os brusquenses levam vantagem: têm 15 vitórias contra 14 do Metrô (veja na tabela abaixo).