Brusque é goleado pelo Criciúma em casa

O Brusque foi goleado em casa por 4 a 0 para o Criciúma na noite desta quinta-feira no Estádio Augusto Bauer, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. O primeiro gol do jogo foi marcado por Alex Maranhão, em cobrança de falta que percorreu toda a área até balançar as redes 45 minutos do primeiro tempo. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Pitbull bateu de fora da área e contou com um desvio da zaga para ampliar o placar. Doze minutos depois, Diego Giaretta aproveitou cruzamento e ampliou de cabeça e já aos 41, Andrew, também de cabeça, deu números finais ao placar.

O Tigre manteve domínio durante quase toda a primeira etapa, com triangulações e bolas áreas como a que resultou no gol no final da primeira etapa. No Brusque, o principal destaque do primeiro tempo foi o goleiro Rodolpho, que evitou a abertura do placar em três lances de perigo claro. No ataque, apenas o meia Assis e o atacante Jonatas tentavam alguma movimentação para aproveitar os contra-ataques, sem muito perigo.

Os gols do Tigre no final da primeira etapa e no primeiro minuto do segundo etapa mudaram o panorama da segunda fase da partida. O Brusque precisou sair mais e chegou a levar perigo ao gol do goleiro Luiz. Em compensação, ofereceu mais espaços ao Tigre, que soube ser incisivo nos contra-ataques e construir o placar que revoltou o torcedor no Estádio Augusto Bauer.

Com o resultado, o Brusque permanece com três pontos e ocupa agora a quinta colocação. Já o Criciúma soma os primeiros três pontos no Catarinense e é o terceiro colocado. O time do Vale volta a campo neste domingo, quando visita o Metropolitano, no Estádio do Sesi. Já o Criciúma recebe o Joinville no Estádio Heriberto Hulse, no mesmo dia e horário.