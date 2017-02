Com gols de Jonatas e Lobo, Brusque vence o Remo e avança na Copa do Brasil

Festa! 16/02/2017 | 21h22

Os quase 3 mil torcedores presentes no Estádio Augusto Bauer viram mais um capítulo da história do Brusque ser escrito. Com gols de Jonatas Belusso e Ricardo Lobo, a equipe do técnico Pingo venceu o Remo por 2 a 1 e avançou à segunda fase da Copa do Brasil. O desafio pela frente será difícil. Embalados pelo triunfo e pela boa campanha no Campeonato Catarinense, os brusquenses terão pela frente o Corinthians na sequência da competição.



Com a necessidade de vencer para continuar vivo na competição – um empate classificava o adversário – o Brusque foi para cima do adversário logo nos primeiros instantes. A pressão deu certo e aos 24 minutos Jonatas Belusso abriu o placar. Dez minutos depois, ducha de água fria. Em cobrança de falta, Zé Antônio empatava o jogo. Mas bastaram 13 minutos na etapa final para que Ricardo Lobo desempatasse colocasse números finais na partida.



O resultado garante ao Brusque R$ 283,5 mil pela classificação. Na segunda fase, o Brusque enfrenta o Corinthians. A partida ocorre no dia 1º de março, às 21h45min, no Estádio Augusto Bauer.